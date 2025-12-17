Newcastle va avoir une enveloppe de 115M € pour le mercato

Affaibli par une série de blessures qui touchent particulièrement son secteur défensif, Newcastle United aborde le mercato de janvier avec la volonté de renforcer son effectif. Les absences prolongées de Dan Burn, les incertitudes entourant l’état physique de Sven Botman et les blessures de plusieurs cadres ont considérablement réduit les options d’Eddie Howe. Si l’entraîneur anglais conserve la pleine confiance de sa direction, celle-ci est convaincue qu’il est nécessaire de recruter pour redresser la barre. Sans révolutionner l’effectif, les Magpies entendent se concentrer sur des recrues à des postes clés, notamment en défense centrale, sur les côtés et possiblement en attaque, selon Chronicle Live.

Après avoir déjà investi plus de 227 millions d’euros l’été dernier, le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite est désormais prêt à mettre à disposition une enveloppe de près de 115 millions d’euros pour le mercato hivernal, sous réserve de quelques ajustements financiers. Des ventes pourraient ainsi être envisagées, notamment celle de William Osula, suivi par plusieurs clubs européens dont l’Eintracht Francfort, et potentiellement disponible pour environ 23 millions d’euros. Le jeune international danois U21 pourrait quitter Newcastle s’il obtient la garantie d’un temps de jeu plus conséquent ailleurs.