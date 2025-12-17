Luka Modric conseille une recrue au Real Madrid

S’il y a un joueur qui a marqué le Real Madrid ces dernières années et qui a fait l’unanimité à tout moment, peut-être même plus que Cristiano Ronaldo, c’est bien Luka Modric. Et clairement, son départ a laissé un trou au milieu de terrain, avec un déficit de créativité évident côté merengue. Et selon Defensa Central, le milieu croate a conseillé un joueur à la direction merengue.

Comme l’explique le média, il s’agit, sans trop de surprise, de Vitinha. Le milieu de terrain parisien est déjà dans le viseur des Merengues depuis un moment, et Modric est donc de l’avis qu’il serait une recrue de choix pour les Madrilènes. Toujours est-il que le Paris Saint-Germain ne va pas le laisser filer si facilement…