Menu Rechercher
Commenter 31
Liga

Luka Modric conseille une recrue au Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Modric Milan @Maxppp

S’il y a un joueur qui a marqué le Real Madrid ces dernières années et qui a fait l’unanimité à tout moment, peut-être même plus que Cristiano Ronaldo, c’est bien Luka Modric. Et clairement, son départ a laissé un trou au milieu de terrain, avec un déficit de créativité évident côté merengue. Et selon Defensa Central, le milieu croate a conseillé un joueur à la direction merengue.

La suite après cette publicité

Comme l’explique le média, il s’agit, sans trop de surprise, de Vitinha. Le milieu de terrain parisien est déjà dans le viseur des Merengues depuis un moment, et Modric est donc de l’avis qu’il serait une recrue de choix pour les Madrilènes. Toujours est-il que le Paris Saint-Germain ne va pas le laisser filer si facilement…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
PSG
Luka Modrić
Vitinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luka Modrić Luka Modrić
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier