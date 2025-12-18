PSG : Luis Enrique devrait offrir des vacances supplémentaires à Pacho

Troisième plus gros temps de jeu parmi les joueurs de champ du PSG cette saison (1 585 minutes, derrière Vitinha et Zaïre-Emery), Pacho pourrait bénéficier de vacances rallongées pour Noël. Comme l’explique Le Parisien, Luis Enrique devrait laisser le défenseur équatorien au repos pour le 32e de finale de Coupe de France face au club amateur de Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de National 3, ce samedi.

La suite après cette publicité

Le coach espagnol a pris l’habitude d’offrir des plages de repos plus importantes à ses joueurs lorsque le calendrier le permet depuis son arrivée. L’été dernier, il avait déjà libéré Pacho dans la foulée de son carton rouge reçu lors du quart de finale du Mondial des clubs remporté face au Bayern Munich (2-0). Le Parisien ajoute que Marquinhos pourrait également souffler ce week-end. Le staff ne compte pas prendre de risques et gère avec précaution le temps de jeu du Brésilien après sa récente blessure à la hanche.