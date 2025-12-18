Mehdi Benatia sait pourquoi l’OM a battu le PSG

En septembre dernier, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1 à 0 à l’Orange Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Une victoire précieuse dans un Classique, où les Olympiens ont souvent été battus ces dernières années. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia est revenu sur ce succès.

« Nous n’avons pas gagné parce que nous étions plus forts, mais parce que nous avions davantage confiance en nous. Marseille n’avait pas battu le PSG en championnat depuis 14 ans… Ils ont un projet lancé il y a 15 ans avec le Qatar, qui a investi des sommes considérables. Ils ont des joueurs que nous ne pouvons pas nous offrir, mais sur le terrain, nous sommes toujours à 11 contre 11… »