OM : le premier but de rêve de Tadjidine Mmadi
L’Olympique de Marseille a aussi vibré pour sa jeunesse face à Bourg-Péronnas. À seulement 18 ans, Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but sous le maillot olympien, et de quelle manière. Bien servi à l’entrée de la surface, le jeune milieu a décoché une frappe lourde du pied droit, venue se loger en pleine lucarne, laissant le gardien adverse sans la moindre chance.
📺 Suivez le multiplex :
Un but aussi spectaculaire que symbolique pour Mmadi, qui récompense la confiance accordée par De Zerbi et illustre la richesse du vivier marseillais. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par l’OM (0-6), cette réalisation restera comme l’un des moments forts de la qualification en Coupe de France pour les Olympiens.
En savoir plus sur
Coupe de France : l’OM écrase Bourg-Pérronas, Nice retrouve enfin la victoire, Monaco élimine Auxerre
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer