OM : le premier but de rêve de Tadjidine Mmadi

L’Olympique de Marseille a aussi vibré pour sa jeunesse face à Bourg-Péronnas. À seulement 18 ans, Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but sous le maillot olympien, et de quelle manière. Bien servi à l’entrée de la surface, le jeune milieu a décoché une frappe lourde du pied droit, venue se loger en pleine lucarne, laissant le gardien adverse sans la moindre chance.

Un but aussi spectaculaire que symbolique pour Mmadi, qui récompense la confiance accordée par De Zerbi et illustre la richesse du vivier marseillais. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par l’OM (0-6), cette réalisation restera comme l’un des moments forts de la qualification en Coupe de France pour les Olympiens.