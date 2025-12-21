Menu Rechercher
OM : le premier but de rêve de Tadjidine Mmadi

Par Allan Brevi
mmadi @Maxppp
Bourg-Péronnas 0-6 Marseille

L’Olympique de Marseille a aussi vibré pour sa jeunesse face à Bourg-Péronnas. À seulement 18 ans, Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but sous le maillot olympien, et de quelle manière. Bien servi à l’entrée de la surface, le jeune milieu a décoché une frappe lourde du pied droit, venue se loger en pleine lucarne, laissant le gardien adverse sans la moindre chance.

⚽ #CDFCA | 🤩 18 ANS SEULEMENT : TADJIDINE MMADI MARQUE SON PREMIER BUT AVEC L’OM !

Un but aussi spectaculaire que symbolique pour Mmadi, qui récompense la confiance accordée par De Zerbi et illustre la richesse du vivier marseillais. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par l’OM (0-6), cette réalisation restera comme l’un des moments forts de la qualification en Coupe de France pour les Olympiens.

Coupe de France
Marseille
Tadjidine Mmadi

