Le match AC Milan-Côme ne se jouera finalement pas à Perth

Les choses sont rentrées dans l’ordre. Il y a quelques mois, l’UEFA donnait un accord exceptionnel à la tenue de matches de championnat à l’étranger. Une façon de valider du bout des lèvres les rencontres FC Barcelone-Villarreal et AC Milan-Côme, organisées respectivement à Miami (États-Unis) et à Perth (Australie). Depuis, LaLiga a annulé la tenue du match du Barça hors de ses frontières et aujourd’hui, c’est au tour de la Serie A d’annoncer la même nouvelle sur son site officiel.

« Les plans visant à accueillir à Perth le premier match officiel d’un championnat européen hors des frontières nationales ont été annulés, à la suite d’un accord entre la Ligue de football de Serie A et le gouvernement de l’Australie-Occidentale. Les deux parties ont pris cette décision en raison des risques financiers qu’il n’a pas été possible de contenir, des conditions d’approbation onéreuses et des complications de dernière minute indépendantes de leur volonté. Le match proposé aurait été le premier match de championnat européen de haut niveau, comptant pour l’attribution de points, à être joué hors des frontières nationales, ce qui aurait représenté une occasion unique pour l’Australie-Occidentale d’écrire une page de l’histoire du football international. La proposition avait été approuvée par les 20 clubs de la Ligue de football de série A, par la Fédération italienne de football (FIGC) et par l’Union des associations européennes de football (UEFA). Cependant, les conditions supplémentaires onéreuses imposées par la Confédération asiatique de football (AFC) pour autoriser le match ne pouvaient être satisfaites sans risques financiers pour le gouvernement de l’Australie-Occidentale et la Ligue de football de Serie A. Le gouvernement et la Ligue de football de Serie A ont exploré toutes les options possibles pour organiser ce match historique en Australie occidentale. L’analyse de la candidature de Perth révèle que, depuis avril, elle a déjà généré plus de 280 millions de dollars en termes de visibilité médiatique mondiale, la ville australienne ayant été largement commentée par les principaux médias internationaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Indonésie et en France. Le gouvernement Cook reste déterminé à attirer des événements internationaux majeurs qui apportent des retombées économiques à l’État, contribuant ainsi à diversifier l’économie et à promouvoir les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie en Australie-Occidentale. »