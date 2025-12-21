OM : les mots durs de Facundo Medina pendant sa blessure

Presque trois mois après son dernier match joué face à l’Ajax (4-0), Facundo Medina est de retour dans le groupe marseillais pour défier Bourg-en-Bresse ce dimanche, en 32e de finale de Coupe de France. Avant la rencontre, le diffuseur beIN Sports a dévoilé un sujet immersif avec le joueur pendant sa convalescence. Et manifestement, le temps semblait devenir long pour le joueur.

La suite après cette publicité

«J’essaie de rester patient, j’ai passé des moments très durs mais avec le sourire, la bonne ambiance, explique l’Argentin… Ce n’est pas parce que je me réveille mal que je dois le faire subir aux autres. Tous les jours, c’est une bataille interminable (…) Je dors seul avec mon chien, donc c’est moi seul qui dois me motiver à travailler dès 6h du matin.»