OM : première titularisation de la saison pour Neal Maupay

Prié de quitter l’OM l’été dernier, Neal Maupay est finalement resté, mais à quel prix ? L’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui ne lui a accordé que deux minutes de jeu cette saison, lors du déplacement de l’OM à Nice, fin novembre (1-5).

La suite après cette publicité

Depuis, l’ex-attaquant d’Everton avait enchaîné cinq mises hors groupe, avant de retrouver une place ce dimanche pour le 32e de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. Le coach italien a même fait le choix de le titulariser, ce qui n’avait encore jamais été le cas cette saison. Maupay aura une opportunité de se mettre en valeur, avant peut-être un départ cet hiver.