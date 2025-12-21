Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe de France

OM : première titularisation de la saison pour Neal Maupay

Par Jordan Pardon
1 min.
Neal Maupay @Maxppp
Bourg-Péronnas 0-6 Marseille

Prié de quitter l’OM l’été dernier, Neal Maupay est finalement resté, mais à quel prix ? L’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui ne lui a accordé que deux minutes de jeu cette saison, lors du déplacement de l’OM à Nice, fin novembre (1-5).

La suite après cette publicité

Depuis, l’ex-attaquant d’Everton avait enchaîné cinq mises hors groupe, avant de retrouver une place ce dimanche pour le 32e de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. Le coach italien a même fait le choix de le titulariser, ce qui n’avait encore jamais été le cas cette saison. Maupay aura une opportunité de se mettre en valeur, avant peut-être un départ cet hiver.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Neal Maupay

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Neal Maupay Neal Maupay
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier