Menu Rechercher
Commenter 36
Ligue 1

Affaire Longoria : le syndicat des arbitres ne digère pas la décision de la FFF

Par Josué Cassé
1 min.
AJA OM Longoria @Maxppp

Auteur de propos très virulents contre l’arbitrage à l’occasion de la rencontre opposant Auxerre à l’OM la saison dernière, Pablo Longoria avait été suspendu 15 matches par la LFP. L’affaire n’en était pas restée là puisque la Ligue et la FFF avaient ensuite déposé une plainte commune pour diffamation le 12 mai dernier. Oui mais voilà, l’instance a finalement décidé de revenir sur sa plainte en ne payant pas sa consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir.

La suite après cette publicité

Après la Ligue de football professionnel (LFP), le syndicat des arbitres a également écrit au président Philippe Diallo. «Nous regrettons cette décision sur une action qui aurait eu un impact fort, un exemple pour ceux qui osent s’en prendre aux arbitres (…) Comment la Fédération française de football peut-elle lâcher ses arbitres de la sorte ? Celles et ceux que nous représentons nous demandent des explications. Il sera peut-être encore temps de soutenir l’action engagée par le Safe et les 111 arbitres du secteur professionnel», écrit le Safe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier