Affaire Longoria : le syndicat des arbitres ne digère pas la décision de la FFF

Auteur de propos très virulents contre l’arbitrage à l’occasion de la rencontre opposant Auxerre à l’OM la saison dernière, Pablo Longoria avait été suspendu 15 matches par la LFP. L’affaire n’en était pas restée là puisque la Ligue et la FFF avaient ensuite déposé une plainte commune pour diffamation le 12 mai dernier. Oui mais voilà, l’instance a finalement décidé de revenir sur sa plainte en ne payant pas sa consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir.

Après la Ligue de football professionnel (LFP), le syndicat des arbitres a également écrit au président Philippe Diallo. «Nous regrettons cette décision sur une action qui aurait eu un impact fort, un exemple pour ceux qui osent s’en prendre aux arbitres (…) Comment la Fédération française de football peut-elle lâcher ses arbitres de la sorte ? Celles et ceux que nous représentons nous demandent des explications. Il sera peut-être encore temps de soutenir l’action engagée par le Safe et les 111 arbitres du secteur professionnel», écrit le Safe.