Liga : Osasuna s’impose nettement contre Alavés

Par Samuel Zemour
1 min.
La joie des joueurs d'Osasuna @Maxppp
Osasuna 3-0 Alavés

Pour la suite de la 17e journée de Liga disputée ce samedi, Osasuna s’est imposé largement sur la pelouse d’Alavés, grâce à une performance offensive qui a fait la différence en seconde période. Les Navarrais ont concrétisé leurs temps forts grâce à Budimir (1-0, 72e), qui s’est ensuite offert un doublé dans la foulée, sur penalty (2-0, 82e).

En toute fin de match, Garcia assurait la nette victoire du club de Pampelune (3-0, 90e+3). Ce succès permet à Osasuna de grappiller des points précieux pour s’éloigner de la zone rouge. De son côté, Alavés subit un deuxième revers consécutif et reste à trois points du premier relégable. Les Basques doivent vite réagir pour retrouver de la régularité.

Pub. le - MAJ le
