Real Madrid - Séville : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille le FC Séville au Santiago Bernabeu dans l’espoir de mettre la pression sur le Barça (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Madrilènes sortent d’une victoire peu mirobolante en Copa del Rey face à Talavera et se doivent de faire mieux face au 9e de Liga.

Xabi Alonso, dont le poste est plus ou moins menacé, a couché un 4-3-3 dans lequel on retrouve évidemment Mbappé en numéro 9. Le capitaine des Bleus a l’occasion, s’il score, d’égaler le record de but sur une année civile pour le Real Madrid détenu par Cristiano Ronaldo. Il est accompagné sur les ailes par Vinicius Jr et Rodrygo. Tchouaméni est présent dans l’entrejeu et Asencio glisse en tant que latéral droit pour suppléer Dani Carvajal toujours blessé. De son côté Matias Almeyda utilise un 3-5-2. On retrouve notamment les Français Batista Mendy et Agoumé au milieu de terrain. Alexis Sanchez est titulaire au côté de Isaac Romero.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia - Tchouaméni, Güler, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr

Séville : Odysseas - Carmona, Marcao, Gudelj - Juanlu, Mendy, Sow, Agoume, Suazo - Sanchez, Romero