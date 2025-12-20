Les mots forts d’Antero Henrique sur Kylian Mbappé

Directeur sportif de la Qatar Stars League, Antero Henrique s’est longuement confié pour Marca. L’occasion pour l’ancien dirigeant parisien de revenir sur la trajectoire d’un certain Kylian Mbappé, aujourd’hui sous les couleurs du Real Madrid. À 18 ans, il était une personne très mature, tout en ayant un potentiel unique. J’ai aussi été frappé par la faim de triomphe qu’il éprouvait. C’était un joueur avec une énergie excitante, a tout d’abord avoué Henrique.

Et d’ajouter : le football dépend du collectif, mais je suis sûr que Kylian sera au sommet du monde pendant de nombreuses années, et s’il n’est pas numéro un, il sera numéro deux, mais il se battra toujours pour cela. À 18 ans, il avait déjà une tête bien faite et c’est la base de son succès. Il était sérieux et professionnel en dehors du terrain afin d’être le meilleur sur le terrain. Avec Pelé, les deux Ronaldos, Messi, Maradona, Eusébio, Figo… Il fera partie des grandes légendes de ce sport. L’intéressé appréciera.