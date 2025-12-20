Real Madrid : Kylian Mbappé égale le record historique de Cristiano Ronaldo

Pour Kylian Mbappé, ces 18 premiers mois à Madrid resteront marquants à plus d’un titre. Après ses galères du début de saison dernière, l’attaquant tricolore s’est remis la tête à l’endroit jusqu’à s’offrir ce Soulier d’Or encore inespéré quelques mois plus tôt. Et comme le veut la tradition en année de Coupe du Monde, le Français a retrouvé ses superpouvoirs.

Ce soir face à Séville, il s’est offert son 30e but de la saison en club, sur penalty, mais surtout son 59e en 2025. Une performance majuscule, qui lui permet d’égaler le record historique de Cristiano Ronaldo pour un joueur du Real Madrid, datant de 2013.