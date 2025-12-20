Un joueur de Ligue 1 contrôlé sans permis valide au volant d’une Lamborghini

Isaak Touré a connu un nouvel épisode délicat en dehors des terrains. Selon les informations du journal Le Parisien, le défenseur du FC Lorient a été interpellé ce samedi à Versailles alors qu’il circulait au volant d’une Lamborghini Urus. Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont constaté que le joueur de 22 ans roulait avec un permis de conduire invalide, n’ayant plus aucun point. Le Franco-Ivoirien a été auditionné au commissariat de Versailles. Une affaire embarrassante pour celui qui n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison avec les Merlus.

La suite après cette publicité

En effet, sportivement, la situation d’Isaak Touré reste tout aussi compliquée. Prêté à l’Udinese lors de l’exercice précédent, l’ex-international Espoirs français s’était gravement blessé en janvier 2025 face à l’AS Roma, victime d’une rupture des ligaments croisés. Revenu à la compétition en novembre avec la réserve lorientaise, il n’a disputé que 3 rencontres, dont une marquée par une expulsion rapide contre Bordeaux. Longtemps jugé indésirable, Touré peine à convaincre Olivier Pantaloni, qui déclarait début septembre dans Le Télégramme : « à l’heure actuelle, c’est impossible, compte tenu de son état physique […] Je ne pense pas qu’il soit dans ce projet. » Des propos réitérés en octobre, malgré les absences en défense : « il faut qu’il soit en forme, dans l’esprit, qu’il ait envie de jouer avec nous. » De son côté, le joueur se disait « conscient d’avoir déçu » et « revanchard », déterminé à se relancer malgré un contexte particulièrement défavorable.