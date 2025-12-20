Coupe de France : Lille s’impose difficilement contre Saint-Maur, Lorient et Metz font le boulot

Après l’élimination surprise de Brest à Avranches, les trois clubs de Ligue 1 en lice lors de ce multiplex de 15h30 des 32es de finale de Coupe de France étaient prévenus. Opposé à l’US Saint-Maur Lusitanos (N2) au Stade Dominique-Duvauchelle (Créteil), Lille devait faire respecter son statut. Même avec dix absents au compteur. Mais face aux Val-de-Marnais, meilleure défense de National 2, les Nordistes de Bruno Genesio ont eu énormément de mal à trouver la faille. Les Lillois ont même failli être surpris sur une occasion de Keïta, stoppée sur sa ligne par Arnaud Bodart (60e). Les locaux ont ensuite été sauvés par leur barre (66e) avant que Bodart ne se déploie sur la magnifique frappe de Kissy (67e).

À force d’insister, Lille a finalement fait craquer le gardien de Saint-Maur, Regulus, sur une frappe contrée de Marius Broholm (80e, 0-1). Les Rouge et Vert ont tout de même eu l’opportunité de recoller au score, quelques minutes plus tard, mais Bodart avait bien suivi au second poteau (84e). Malgré un ultime coup franc pour Saint-Maur, Lille a su résister et l’a emporté (0-1) pour accéder aux 16es de finale. Dans les autres rencontres impliquant les formations de l’élite, Lorient a massacré l’AS Gosier (Guadeloupe) (0-7), à Bondoufle. Une rencontre dont a profité Bamba Dieng pour faire le plein de confiance, lui qui n’avait plus marqué depuis le 25 février dernier. L’international sénégalais a détruit les espoirs du club d’Outre-Mer en inscrivant un triplé pour permettre aux Bretons d’accéder au tour suivant. Dans le même temps, Boubacar Traoré portait le FC Metz à Biesheim (N2) en signant un doublé (0-3).

Troyes renverse l’Olympique Marcquois, Bayeux devient le petit poucet

Leader de Ligue 2, Troyes jouait également dans ce multiplex, sur la pelouse de l’Olympique Marcquois (R1). L’ESTAC a d’ailleurs été bousculé et surpris dans les premières minutes de la rencontre, avec l’ouverture du score de Diaby (8e, 1-0). Finalement, les hommes de Stéphane Dumont ont renversé la vapeur et se sont imposés (1-3).

Si les Marcquais ont donc pris la porte, un autre club de Régional 1 va lui disputer les 16es de finale : il s’agit de Bayeux, tombeur de Blois (N2) (2-1). Enfin, l’US Chantilly a pris le meilleur sur le FC Freyming (R2), en inscrivant trois réalisations en deuxième période (0-3).

Les résultats du multiplex de 15h30 :**

US Saint-Maur Lusitanos (N2) 0-1 Lille (L1) : Marius Broholm (80e)

AS Gosier (Guad.) 0-7 Lorient (L1) : Bamba Dieng (1e, 12e, 38e), Dermane Karim (24e) et Mohamed Bamba (33e, 75e), Trevan Sanusi (79e)

ASC Biesheim (N2) 0-3 Metz (L1) Boubacar Traoré (9e, 47e), Sadibou Sané (65e)

Olympique Marcquois (R1) 1-3 Troyes (L2) : Seny Diaby (8e) / Elijah Odede (52e), Mouhamed Diop (79e et Tawfik Bentayeb (81e)

Bayeux (R1) 2-1 Blois (N2) : Quentin Mayette (15e) et Maxime Renaux (30e) / Noé Sommer (50e)

FC Freyming (R2) 0-3 US. Chantilly (N2) : Cerene Traoré (68e), Dramane Koné (78e), Nianankoro Doumbia (90e+2)