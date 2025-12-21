OL - Saint-Cyr Collonges : les compositions officielles

Match de gala pour Saint-Cyr. Ce petit club de Régional 1 de la région lyonnaise affronte, ce dimanche soir, le mastodonte du Rhône : l’Olympique Lyonais. Pour la plupart supporters de l’OL, les joueurs de ce club amateur vont tenter de réaliser l’exploit dans ces 32èmes de finale de Coupe de France au Groupama Stadium. Mais, les Lyonnais, cinquièmes de Ligue 1, se présentent en confiance avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Paulo Fonseca procède logiquement à un large turnover et aligne un 4-3-3. Descamps débute dans les cages tandis que Matiland-Niles et Abner encadrent une charnière centrale inédite avec Hateboer et Kluivert puisque Mata et Niakhaté se sont envolés pour le Maroc afin de disputer la CAN. Au milieu, Morton est accompagné des jeunes De Carvalho et Merah. Enfin, devant, Karabec, de nouveau titularisé, et Afonso Moreira tenteront d’alimenter Satriano, seul en pointe.

Les compositions officielles :

OL : Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner - Merah, Morton, De Carvalho - Karabec, Satriano, Moreira

Saint-Cyr Collonges : Chakri - Souaré, Hebert, Bakhtia, Tahraoui - Ndiaye, Baali, Braillon, Zemmouri - Mombouly, Obissa