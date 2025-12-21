CAN : le penalty miraculeusement arrêté par le gardien des Comores face au Maroc

La CAN est officiellement lancée. Ce dimanche soir, le Maroc a lancé la compétition à la maison avec une rencontre contre les Comores. Après avoir débuté la rencontre tambour battant, les Lions de l’Atlas ont réussi à obtenir un penalty grâce à Brahim Diaz.

Attaquant du soir, Soufiane Rahimi s’est avancé face à Yannick Pandor, le gardien des Comores. Sous une pluie battante, l’attaquant marocain a vu son penalty être repoussé par le gardien comorien. Une superbe parade qui frustre les Marocains et qui entretient l’espoir des Coelocantes.