CAN : le penalty miraculeusement arrêté par le gardien des Comores face au Maroc
La CAN est officiellement lancée. Ce dimanche soir, le Maroc a lancé la compétition à la maison avec une rencontre contre les Comores. Après avoir débuté la rencontre tambour battant, les Lions de l’Atlas ont réussi à obtenir un penalty grâce à Brahim Diaz.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 20:16
😮 Le Maroc pensait lancer sa CAN... mais c'était sans compter sur Yannick Pandor, auteur d'un arrêt miraculeux sur penalty !!!Voir sur X
Attaquant du soir, Soufiane Rahimi s’est avancé face à Yannick Pandor, le gardien des Comores. Sous une pluie battante, l’attaquant marocain a vu son penalty être repoussé par le gardien comorien. Une superbe parade qui frustre les Marocains et qui entretient l’espoir des Coelocantes.
