CAN 2025 : le Mali s’en prend à la FIFA après le nul face à la Zambie !

Tom Saintfiet a vécu une entrée en matière amère à la CAN 2025. Opposés à la Zambie ce mardi, les Aigles du Mali ont longtemps maîtrisé leur sujet avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes par Patson Daka (90e+2). Le coach de 52 ans a reconnu une forme de naïveté de son équipe, incapable de tuer le match malgré une nette domination, un penalty obtenu (mais manqué par El Bilal Touré qui a buté sur Willard Mwanza) et l’ouverture du score de Lamine Sinayoko (61e).

Après la rencontre, Saintfiet n’a pas caché sa déception au micro de Canal+ Sport Afrique. « Je ne suis pas content, mais je ne suis pas surpris », a-t-il lâché. « On a bien joué en première mi-temps, dicté le tempo, mais on n’a pas pu marquer. En seconde mi-temps, on marque et on s’est dit qu’après le 1-0, on va faire tout pour le 2-0 parce qu’on sait que la différence de buts peut être décisive. (…) On ne peut pas être content et on a beaucoup de travail les prochains jours. » Le nul face à la Zambie complique déjà l’équation malienne dans la course à la qualification.

Les blessures de Niakaté et de Traoré pointées du doigt

Mais au-delà de l’aspect sportif, Tom Saintfiet a surtout dirigé sa colère vers la FIFA. En cause, la décision de l’instance mondiale d’autoriser les clubs à conserver leurs internationaux jusqu’au 15 décembre, soit à peine quelques jours avant le début de la CAN. « La FIFA a décidé que les joueurs doivent jouer leur dernier match six ou sept jours avant un grand tournoi. Deux de mes joueurs sont blessés lors de leurs derniers matchs : Sikou Niakaté avec Braga et Hamari Traoré avec le Paris FC. Merci à la FIFA pour ça », a-t-il ironisé, amer. Des absences lourdes de conséquences pour le Mali, privé de cadres au moment d’aborder un match déjà capital face au Maroc.

« On a déjà des idées sur ce match contre le Maroc, mais on va encore en discuter en interne. (…) C’est clair qu’on a créé un problème pour nous aujourd’hui », a-t-il expliqué, conscient que le moindre faux pas pourrait coûter cher. Le Mali va désormais préparer son deuxième match face au Maroc, vendredi soir. Avec très certainement des cadres encore sur la touche, au grand dam de Saintfiet…