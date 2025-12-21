CAN
CAN : le but de Brahim Díaz qui délivre le Maroc face aux Comores
1 min.
@Maxppp
Le Maroc a longtemps peiné, mais les Lions de l’Atlas ont enfin trouvé la faille face aux Comores dans ce match d’ouverture de la CAN 2025. Trouvé au point de penalty par Noussair Mazraoui, Brahim Diaz déclenchait une puissante frappe du droit pour enfin battre Yannick Pandor et faire exploser le Stade Prince Moulay Abdallah (1-0, 55e).
La suite après cette publicité
beIN SPORTS @beinsports_FR – 21:28
[🎞️VIDEO] 🏆 #CAN2025Voir sur X
🇲🇦🇰🇲 D'un coup de canon du point de penalty, Brahim Diaz délivre le Maroc et lance la CAN 2025 !!!
#beINCAN2025
🇲🇦🇰🇲 D'un coup de canon du point de penalty, Brahim Diaz délivre le Maroc et lance la CAN 2025 !!!
#beINCAN2025
Le joueur du Real Madrid est donc le premier joueur à trouver le chemin des filets dans cette CAN au Maroc. Il s’agit également de son 9e but en 19 matchs avec la sélection marocaine, avec qui il a fait ses débuts en mars 2024.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Real Madrid : les mots forts de Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo après sa soirée extraordinaire
Explorer