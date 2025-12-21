CAN : le but de Brahim Díaz qui délivre le Maroc face aux Comores

Le Maroc a longtemps peiné, mais les Lions de l’Atlas ont enfin trouvé la faille face aux Comores dans ce match d’ouverture de la CAN 2025. Trouvé au point de penalty par Noussair Mazraoui, Brahim Diaz déclenchait une puissante frappe du droit pour enfin battre Yannick Pandor et faire exploser le Stade Prince Moulay Abdallah (1-0, 55e).

Le joueur du Real Madrid est donc le premier joueur à trouver le chemin des filets dans cette CAN au Maroc. Il s’agit également de son 9e but en 19 matchs avec la sélection marocaine, avec qui il a fait ses débuts en mars 2024.