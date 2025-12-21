Menu Rechercher
Commenter 1
CAN

CAN : le but de Brahim Díaz qui délivre le Maroc face aux Comores

Par Kevin Massampu
1 min.
Brahim Diaz avec le Maroc @Maxppp
Maroc 2-0 Comores

Le Maroc a longtemps peiné, mais les Lions de l’Atlas ont enfin trouvé la faille face aux Comores dans ce match d’ouverture de la CAN 2025. Trouvé au point de penalty par Noussair Mazraoui, Brahim Diaz déclenchait une puissante frappe du droit pour enfin battre Yannick Pandor et faire exploser le Stade Prince Moulay Abdallah (1-0, 55e).

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[🎞️VIDEO] 🏆 #CAN2025
🇲🇦🇰🇲 D'un coup de canon du point de penalty, Brahim Diaz délivre le Maroc et lance la CAN 2025 !!!
#beINCAN2025
Voir sur X

Le joueur du Real Madrid est donc le premier joueur à trouver le chemin des filets dans cette CAN au Maroc. Il s’agit également de son 9e but en 19 matchs avec la sélection marocaine, avec qui il a fait ses débuts en mars 2024.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Brahim Díaz

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Brahim Díaz Brahim Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier