Isaak Touré est prêté à l’Udinese

Isaak Touré quitte déjà Lorient. L’immense défenseur central de 2,06 m s’est engagé ce vendredi soir avec l’Udinese, dans les toutes dernières minutes du mercato. L’ancien Havrais rejoint donc la Serie A sous la forme d’un prêt d’un an, aucune option d’achat n’a cependant été annoncée pour le joueur de 21 ans.

«Bienvenue Isak Touré», a écrit le club italien sur X, avec la faute d’orthographe sur le prénom du Français en prime. Débarqué l’été passé chez les Merlus, dans un contexte plus ou moins similaire, en échange de Bamo Méité envoyé à l’Olympique de Marseille. Isaak Touré ne voulait plus porter le maillot du club désormais en Ligue 2 et l’entraîneur Olivier Pantaloni ne comptait pas sur lui. Le divorce était visiblement déjà acté entre Touré et le club breton.