Ligue 1 : Nice fait tomber le PSG pour la première fois de la saison et prend la 4e place

Le Paris Saint-Germain est finalement tombé ! Trois journées avant la fin de la Ligue 1, les Champions en titre rêvaient de terminer la saison sans perdre le moindre. Et pour la réception de l’OGC Nice, qui espérait frapper fort afin de rester dans la course à la Ligue des Champions, Luis Enrique avait aligné son équipe type avant d’affronter Arsenal, en demi-finale de C1. Mais après un match assez étonnant de la part des Parisiens, Nice a réussi un véritable hold-up au Parc des Princes.

Car dès les premiers instants, le PSG a chauffé les gants de Bulka avec un Dembélé en grande forme (11e), avant une belle frappe excentrée déviée par le portier des Aiglons (25e). La pression parisienne s’intensifiait et Neves, puis Kvaratskhelia ne pouvait rien face aux réflexes de Bulka (26e et 28e). Et alors que Doué loupait encore l’occasion d’ouvrir le score (31e), un beau mouvement niçois permettait à Sanson de se retrouver devant Donnarumma et d’ouvrir le score (1-0, 34e).

Marcin Bulka a été héroïque

Un avantage pourtant de courte durée, car le PSG s’est rapidement relevé grâce à un superbe ballon piqué de Dembélé pour Ruiz, qui reprenait directement du pied gauche pour égaliser (1-1, 41e). Mais les Niçois, très combatifs en première période, n’ont rien lâché en seconde. Après une belle action construite, Clauss trouvait directement Sanson au point de penalty, qui lâchait une sublime reprise pour redonner l’avantage aux siens et s’offrir le doublé (2-1, 46e).

Nice a ensuite beaucoup subi, mais a défendu avec beaucoup de combativité et en ressortant parfaitement le ballon. Et sur un coup-franc obtenu depuis la gauche, Ndayishimiye, oublié au marquage, lâchait un beau coup de tête pour offrir le break au Parc des Princes. Sonnés après un festival de Bulka en fin de match pour éviter le deuxième but, les Parisiens ont donc concédé la défaite, la première et à domicile. Il faudra donc se relever avant d’aller à Londres, contre Arsenal mardi. De son côté, Nice repasse provisoirement 4e et revient dans la course à la C1.