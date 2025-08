L’OL veut s’offrir un joueur de l’AS Saint-Étienne !

Relégué en fin de saison dernière en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a connu un été agité. Voulant remonter directement en Ligue 1, les Verts ont ainsi déboursé 11,7 millions d’euros avec les arrivées de Chico Lamba (Arouca), Irvin Cardona (Augsbourg), Mahmoud Jaber (Maccabi Haifa), Maxime Bernauer (Dinamo Zagreb) et Lassana Traoré (Diambars). Conservant ses cadres pour le moment tout en faisant partir ses indésirables, Saint-Étienne va toutefois devoir essuyer les assauts de certains prétendants pour ses joueurs.

En retrouve en première ligne, les deux stars Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili que le club du Forez ne veut pas laisser filer. Le milieu de terrain marocain, Benjamin Bouchouari qui arrive à un an de la fin de son contrat et dans une situation différente. Mis sur le marché pour espérer obtenir un joli chèque plutôt que de le laisser partir libre dans un an, le joueur de 23 ans était proche de la Turquie. Trabzonspor avait dégainé 3 millions d’euros pour le signer comme nous vous l’avons annoncé, mais un gros club français était entré dans la danse et avait ainsi mis ce dossier au ralenti.

L’OL veut Benjamin Bouchouari

Selon nos informations, il s’agit de l’Olympique Lyonnais qui apprécie particulièrement le profil de Benjamin Bouchouari. Le club rhodanien qui entend se renforcer au milieu du terrain cet été est en train de recruter Tyler Morton (Liverpool) et Pavel Šulc (Viktoria Plzen) mais Benjamin Bouchouari est un dossier indépendant pour la direction rhodanienne.

Reste cependant à savoir si la nature du club intéressé poussera l’AS Saint-Étienne à se montrer ouvert à une vente. En effet, la rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne reste forte. Les Verts n’ont plus vendu directement un joueur à l’Olympique Lyonnais depuis 16 ans et l’arrivée de Bafetimbi Gomis chez les Gones contre 15M€ à l’été 2009.