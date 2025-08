La NBA négocie avec le PSG et le Real Madrid

L’information n’est pas nouvelle mais elle se concrétise au fur et à mesure de discussions. La NBA souhaite créer une ligue européenne de basket et tente d’y intégrer des grands clubs multisports. D’après The Athletic, la ligue américaine négocie notamment avec le PSG et le Real Madrid. Adam Silver, le patron de la NBA, était même à Paris le 31 juillet dernier.

Il souhaite créer un championnat de basket en Europe avec 16 franchises représentant les grandes villes du continent comme Paris, Londres, Madrid, Berlin ou encore Istanbul, sur le modèle nord-américain. Pour le moment, il ne s’agit que d’un projet mais la NBA a officiellement communiqué dessus en mars dernier et souhaiterait même lancer sa NBA européenne dès la saison 2026-2027.