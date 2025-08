Chelsea : les premiers mots de Jorrel Hato

Nouvelle recrue de Chelsea, le défenseur néerlandais Jorrel Hato (19 ans) vient de débarquer chez les Blues contre environ 40 millions d’euros. Le central arrive de l’Ajax Amsterdam et a paraphé un contrat de 7 ans. «Chelsea est heureux d’annoncer la signature de l’international néerlandais Jorrel Hato en provenance de l’Ajax. Le défenseur de 19 ans a signé un contrat à long terme à Stamford Bridge jusqu’en 2032 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers cette semaine», indique Chelsea dans son communiqué.

Le joueur s’est exprimé sur cette nouvelle aventure : «c’est étrange de laisser tout le monde en Hollande, bien sûr, mais pour moi, c’est un nouveau voyage avec de nouvelles personnes dans une nouvelle culture, une nouvelle équipe, de nouvelles compétitions. Je réfléchissais vraiment à mon avenir et c’est ce que je voulais. Je pense que je serai un bon joueur pour Chelsea, alors j’étais sûr de rejoindre Chelsea. C’était une décision importante. J’ai joué sept ans à l’Ajax et pour moi, c’était chez moi : les gens, les joueurs, les entraîneurs, la culture. Ce n’était donc pas facile de partir, mais j’avais le sentiment qu’à ce moment-là, je devais franchir le pas vers le plus grand club, dans les plus grandes compétitions, et pour moi, c’était la bonne décision au bon moment.»