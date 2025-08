Chelsea s’offre Jorrel Hato pour 40 M€

Chelsea s’offre une huitième recrue. Après avoir déjà lâché depuis le début de l’été plus de 243 millions d’euros sur Jamie Gittens (64 M€), João Pedro (63 M€), Liam Delap (35,5 M€), Estêvão (34 M€), Dário Essugo (22 M€), Mamadou Sarr (15 M€) et Kendry Paez (10 M€), les Blues souhaitaient enrôler en priorité un nouveau défenseur central alors qu’Axel Disasi et Renato Veiga restent sur le départ cet été, tandis que Benoît Badiashile et Wesley Fofana ont souvent été gênés par des pépins physiques.

Les Londoniens avaient alors ciblé le prometteur talent de l’Ajax Amsterdam : Jorrel Hato (19 ans). Rapidement, un accord total a été trouvé entre Chelsea et l’Ajax Amsterdam autour d’un transfert à hauteur de 40 millions d’euros, alors que les Blues avaient déjà trouvé un terrain d’entente avec l’entourage du joueur, qui s’est engagé pour sept saisons, soit jusqu’en juin 2032 comme le confirme le communiqué des Blues.

Chelsea renforce sa défense centrale

«Chelsea est heureux d’annoncer la signature de l’international néerlandais Jorrel Hato en provenance de l’Ajax. Le défenseur de 19 ans a signé un contrat à long terme à Stamford Bridge jusqu’en 2032 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers cette semaine», indique Chelsea. International néerlandais à 6 reprises, Jorrel Hato possède l’atout d’être polyvalent, puisqu’il est aussi très à l’aise sur le flanc gauche.

Une bonne recrue enrôlée pour Enzo Maresca, qui recherchait à renforcer sa charnière. Agé de 19 ans, le Néerlandais a déjà été capitaine de l’Ajax et a disputé 111 matches (4 buts) avec son club formateur. «Je suis très excité, je suis très heureux d’être ici. J’ai beaucoup réfléchi à mon avenir et je voulais franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Chelsea est le meilleur endroit pour cela, alors je suis très heureux», a réagi la nouvelle recrue sur le site officiel du club.