Le PSG lâche 55 M€ pour s’offrir Lucas Chevalier

Ce jeudi, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Une liste où figure Gianluigi Donnarumma, également présent parmi les prétendants au titre pour le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l’année. Pourtant, malgré sa belle saison sous le maillot parisien, l’Italien est poussé vers la sortie. Les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas souhaité accéder à ses exigences salariales au moment de parler prolongation.

Ils ont décidé de passer à autre chose et de se lancer sur la piste de Lucas Chevalier, valeur sûre en Ligue 1 et grand espoir tricolore. Comme révélé sur notre site il y a quelques jours, le portier du LOSC était disposé à signer un contrat de 5 ans à Paris, lui qui a échangé avec Luis Enrique. Dans le même temps, les deux écuries avaient trouvé un accord verbal, mais il restait encore quelques détails à finaliser pour que l’affaire soit dans le sac.

Le LOSC va récupérer un énorme chèque

Ce jeudi, RMC Sport annonce que tous les voyants sont désormais au vert. Le PSG et le LOSC ont trouvé un accord total. Lucas Chevalier va s’engager très rapidement au PSG pour un montant total de 55 M€, bonus compris. L’Equipe parle de 40 M€ fixes, hors bonus. Ce qui est une super vente pour les Dogues. Il reste encore quelques petits points à régler avant que le Français soit autorisé à rejoindre la capitale.

Mais cela n’est qu’une question de jours avant qu’il soit officiellement un joueur parisien. Ce qui ne fait pas les affaires de Donnarumma, qui a déjà été mis au courant que Chevalier viendra pour être numéro un. L’Italien, qui ne souhaite pas forcément s’en aller, a deux options. Il peut rester et se battre pour une place. Il peut aussi décider de s’en aller, lui dont le nom revient à Manchester United ou encore à Galatasaray. La balle est dans le camp de "Gigio", puisque Paris a fait son choix.