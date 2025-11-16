Égypte : Mohamed Salah quitte le rassemblement et rentre à Liverpool

Liverpool peut souffler : Mohamed Salah ne participera pas au match amical de l’Égypte contre le Cap-Vert ce lundi, mais l’ailier est simplement ménagé. La Fédération égyptienne a confirmé dans un communiqué officiel que la star de 33 ans bénéficie d’un repos programmé après avoir disputé l’intégralité de la demi-finale du tournoi d’Al Ain contre l’Ouzbékistan, perdue 2-0 vendredi. « Du repos a été accordé à Mohamed Salah, qui ne participera pas au match amical contre le Cap-Vert », ont indiqué les Pharaons dans leur communiqué.

Si cette mise au repos rassure Liverpool, Salah ne sera pas disponible très longtemps pour les Reds : il mènera son pays à la CAN au Maroc à partir du 21 décembre. Placée dans le groupe B avec l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe, l’Égypte pourrait le retenir plusieurs semaines : jusqu’à trois matchs d’absence minimum pour Liverpool, et potentiellement huit si les Pharaons vont en finale.