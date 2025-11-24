Liverpool : la succession d’Arne Slot est déjà lancée en Angleterre !

Arne Slot marche seul. Ou presque. A son arrivée sur le banc de Liverpool, Arne Slot (47 ans) a montré qu’il avait les épaules pour diriger un très grand club et surtout pour prendre la succession de Jürgen Klopp. L’an dernier, il a ainsi remporté le titre pour sa première saison en Premier League. Durant la première partie de la saison, son équipe a même impressionné, elle qui était considérée comme l’une des meilleures d’Europe avec le FC Barcelone. Mais la suite a été moins brillante, avec une élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Malgré tout, le LFC a fait globalement une bonne année. Mais certaines voix se sont élevées pour dire que Slot a surfé sur le travail réalisé par Klopp avant lui et qu’on verrait lors de sa deuxième saison le véritable visage de son équipe.

Arne Slot est de plus en plus sous pression

Une formation qui a évolué puisque les pensionnaires d’Anfield ont dépensé plus de 500 M€ pour s’offrir plusieurs recrues, dont Florian Wirtz, Alexander Isak ou encore Hugo Ekitike. Mais pour certains, notamment l’Allemand et le Suédois, la mayonnaise a du mal à prendre pour le moment. Les cadres de l’équipe, à l’image de Mohamed Salah, sont un peu moins brillants. Liverpool, qui a dû encaisser la perte tragique de Diogo Jota cet été ainsi que des départs comme celui de Luis Diaz, est dans le dur. Cette saison, les Reds (11ème place au classement) totalisent 6 victoires et autant de défaites en Premier League. La dernière date de samedi face à Nottingham Forest. Chez eux, les coéquipiers de Van Dijk se sont inclinés sur le score de 3 à 0.

Un revers qui a fait réagir la presse ce week-end et qui continue de faire parler ce lundi. Un homme est d’ailleurs au centre des débats. Il s’agit d’Arne Slot. Quand l’équipe va mal, on a tendance à pointer du doigt l’entraîneur, même si certains éléments comme Isak sont très critiqués. Concernant le coach, qui peine à trouver des solutions malgré les millions investis par son club pour se renforcer lors du mercato d’été, The Sun indique ce lundi que si la situation perdure, il sera menacé par sa direction. Il pourrait donc être viré après avoir remporté le titre en Premier League l’an dernier. Cela est arrivé à d’autres avant lui, à l’image de José Mourinho quand il était à Chelsea ou de Claudio Ranieri avec Leicester City.

Les critiques se font plus fortes

Sous pression, le Hollandais a d’ailleurs fait un geste fort hier. Sacré entraîneur de l’année par la Northern Football Writers Association, il ne s’est pas rendu à la cérémonie à la dernière minute. Il a été représenté par le club. Le coach de 47 ans a préféré éviter cette apparition publique pour travailler et remettre son équipe sur de bons rails dès mercredi en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Il compte bien l’emporter alors qu’il sent le vent tourner. La presse anglaise est déjà sans pitié avec lui. L’ancien d’Everton, Martin Keown, a déclaré : «la situation se dégrade rapidement pour Arne Slot. C’était l’équipe de Jürgen Klopp, et il a essayé d’apporter des changements, mais ils régressent.»

Passé également chez les Toffees, Ashley Williams a déclaré : «c’est la première fois aujourd’hui que je me dis : "je ne suis pas sûr qu’Arne Slot puisse résoudre cette situation à Liverpool."» L’ex des Reds, Jamie Redknapp, a appelé à la prudence : «c’est ce à quoi je m’attendais la saison dernière. Il faut maintenant faire preuve de patience.» Dans l’émission Match of the Day, Danny Murphy assure que Slot va être remercié s’il ne change pas vite des choses : « beaucoup de joueurs doivent se remettre en question car parmi les joueurs de la saison dernière, je dirais que seuls Szoboszlai, Gravenberch, et peut-être Robertson se sont approchés du niveau de la saison dernière, et ce n’est pas suffisant. Que peut faire Slot maintenant ? »

Sa succession est déjà évoquée

Il poursuit : «il doit prendre des décisions importantes, ce qui signifie se passer de certains joueurs clés, car un retour aux fondamentaux est essentiel. Mieux défendre, travailler plus dur, être plus physique, faire les efforts nécessaires – ça paraît très basique – mais il doit choisir ses 11 joueurs les plus physiques, ceux qui, selon lui, défendront le mieux pour lui et commencer à marquer des points, car s’il continue à perdre des matches, il perdra son poste.» Certains sont d’ailleurs déjà en train de penser à la suite. Le nom de Jürgen Klopp revient en tête. Oliver Glasner (Crystal Palace) et Andoni Iraola (Bournemouth) sont aussi mentionnés, notamment par les bookmakers. Un autre nom fait aussi parler outre-Manche.

Interrogé par le Liverpool Echo, Igor Biscan, ancien de la maison, a confié : «Slot est un excellent entraîneur, il mérite tous les éloges et il a besoin de temps. Il y a tellement de nouveaux joueurs, et il faut du temps pour qu’ils trouvent leurs automatismes. Je suis persuadé qu’ils recommenceront à gagner très bientôt (…) Xabi Alonso entraîneur de Liverpool ? Je pense que c’est toujours une possibilité s’il continue sur sa lancée, s’il réussit et s’il fait la différence. À chaque fois qu’on regarde ses équipes, elles performent tellement bien, elles ont une structure claire et la qualité est toujours au rendez-vous. Qui ne voudrait pas d’un entraîneur comme lui ?» Au Real Madrid, certains ne sont pas forcément convaincus par ses méthodes et sa philosophie de jeu. Ce qui est sûr, c’est qu’à Liverpool, on observe déjà la situation de Xabi Alonso. Pour le moment, Slot, sous contrat jusqu’en 2027, est toujours là et il compte bien sauver sa peau.