OM : Newcastle ne fait pas peur à Roberto De Zerbi

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions après une victoire et trois défaites en quatre matches, l’Olympique de Marseille est provisoirement éliminé de la C1. La réception de Newcastle demain au Vélodrome est donc vitale pour la survie du club phocéen dans la compétition. La rencontre s’annonce disputée face à des Magpies pas très fringants en Premier League (14e du classement), mais nettement plus efficaces sur la scène européenne (6e derrière le PSG avec trois victoires en quatre matches). À mi-parcours, Marseille n’a donc plus vraiment le droit à l’erreur pour espérer se qualifier.

Pourtant, les Olympiens ne voient pas cette rencontre comme l’unique match de la dernière chance. « Je ne pense pas qu’on doive faire quelque chose de plus. Il faut juste jouer notre jeu, respecter le plan. C’est toujours une occasion spéciale, il faut jouer avec la même passion et le même courage. Newcastle est très bon, physiquement ils sont bons. Mais on a déjà rencontré des équipes comme ça en Ligue 1. Au Vélodrome, c’est une place spéciale. Tous les matches sont des finales, ce sera un match difficile, on a besoin de points. On veut gagner ce match comme tous les autres », a confié Angel Gomes en conférence de presse, imité quelques instants plus tard par son entraîneur Roberto De Zerbi… qui n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler l’exemple du Paris Saint-Germain pour expliquer que son OM ne jouait pas le match le plus important de sa saison en C1 demain soir.

«On a les armes pour les mettre en difficulté»

« Newcastle est une équipe forte, physique. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Ce sera un match difficile, je ne pense pas que ce sera un match décisif. La Ligue des Champions de l’an passé l’a démontré. Des équipes quasiment mortes à quelques matches de la fin (de la phase de ligue) se sont qualifiées. On n’a pas assez de points. Ce sera un match important. Contre l’Atalanta, on n’a pas joué notre meilleur match, mais on méritait plus. On aurait pu marquer des points dans nos quatre matchs. Newcastle est fort, mais on a des joueurs forts aussi et on joue à la maison. Je sais qu’on doit gagner quatre matches pour se qualifier. Ni un ni deux, ça ne suffit pas. On doit bien jouer et être décisifs dans les deux surfaces de réparation : marquer des buts et bien défendre », a-t-il confié, avant d’affirmer que son équipe n’était pas la victime annoncée face aux Toons.

« On attend des joueurs de Newcastle forts. Ils ont un milieu de terrain de premier plan mondial avec Tonali, Guimarães et Joelinton. Mais si on pense trop aux autres, on risque d’oublier nos qualités. On sait qu’on doit être attentif, mais on doit penser à nos qualités qui sont nombreuses. Newcastle est une équipe physique, mais qui sait jouer, avec des joueurs rapides sur les côtés. Si vous voulez être dans les premiers en Premier League, vous devez avoir une équipe forte à tous les niveaux. Ils sont entraînés par un bon entraîneur que je connais bien. C’est une équipe forte, mais le football est beau parce que les résultats ne dépendent pas que des joueurs forts. Ça dépend aussi de la motivation, du courage. On a aussi des joueurs forts. C’est vrai, je ne le dis pas pour faire bien. On a les armes pour les mettre en difficulté ». Réponse demain soir à partir de 21h !