Napoli : Antonio Conte en dit plus sur le retour de Lukaku

En conférence de presse, à la veille de la rencontre contre Qarabag en Ligue des champions, Antonio Conte a été interrogé sur les blessures et notamment celle de Romelu Lukaku, toujours en rééducation après son grave pépin physique contracté en août lors de la préparation estivale.

«Il n’est absolument pas prêt à débuter sur le banc contre la Roma. Il a encore beaucoup de travail à faire. Il est essentiel à tous les niveaux, c’est un joueur de renommée internationale. Il apporte énormément sur le terrain et dans le vestiaire, car il est l’un des joueurs les plus charismatiques. Son retour après de longs mois passés en Belgique pour se soigner sera primordial», a détaillé l’entraîneur italien. Le géant belge est sur le bon chemin mais devra patienter encore un peu.