Le FC Nantes demande des comptes à la DTA après le but controversé de Lorient

Le FC Nantes va saisir officiellement la direction technique de l’arbitrage (DTA), révèle RMC Sport, pour obtenir des explications sur la validation du but lorientais inscrit lors du match nul entre les deux équipes dimanche (1-1). Sur l’action litigieuse, Sambou Soumano, hors-jeu au moment du centre de Bamo Meïté, ne touche pas le ballon, mais sa position entraîne la déviation malheureuse de Chidozie Awaziem dans son propre but juste avant la pause (45e+1).

D’abord annulé après le signalement de l’arbitre assistant, le but a finalement été accordé par Rudy Buquet après visionnage de la VAR, une décision que les Nantais disent ne toujours pas comprendre. Conscients que leur démarche n’aura aucun impact sur le résultat, ils souhaitent néanmoins exprimer fermement leur incompréhension et leur mécontentement face à cette décision arbitrale. Pendant la rencontre, le gardien Anthony Lopes avait déjà laissé éclater sa colère contre l’arbitre, avant de renchérir en zone mixte au coup de sifflet final.