L1 : Nantes accroche Lorient dans le temps additionnel, Brest s’impose contre Metz

Drôle d’après-midi pour Nantes. Seizièmes avant de recevoir Lorient (17e) à la Beaujoire, les Canaris étaient sur le point d’enchaîner une septième défaite en 13 journées de Ligue 1, ce dimanche après-midi, suite à un malheureux CSC d’Awaziem (45e+1). Mais finalement, le défenseur nigérian s’est racheté dans le temps additionnel pour permettre aux Nantais d’accrocher le point du nul (90e+1). Les coéquipiers d’Anthony Lopes restent néanmoins bloqués à deux victoires cette saison et passent 15e. En face, les Merlus peuvent nourrir des regrets, eux qui étaient tout proches de leur premier succès à l’extérieur de la saison. La formation d’Olivier Pantaloni est 16e.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Nantes N D D V D Lorient N D N D N

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 17h15, Brest a décroché son premier succès depuis le 28 septembre face à Metz (3-2) à Francis Le Blé. Face à des Messins qui restaient sur trois victoires consécutives (contre Lens, Nantes et Nice), les Brestois s’en sont remis à un penalty de Del Castillo dans les ultimes instants de la rencontre. La formation d’Éric Roy s’empare donc du Bâton de Bourbotte et prend la 14e place. Fin de série pour Metz, désormais 17e. Enfin, Toulouse a été surpris à domicile par Angers (0-1). Le Téfécé est notamment tombé sur un excellent Hervé Koffi, qui a permis aux Angevins de repartir du Stadium avec les trois points. L’équipe de Carles Martinez Novell est 10e, juste devant celle d’Alexandre Dujeux.

Les résultats du multiplex de 17h15 :

Nantes 1 - 1 Lorient : Chidozie Awaziem (90e+1) / Chidozie Awaziem (CSC, 45e+1)

Brest 3 - 2 Metz : Pathé Mboup (2e), Kamory Doumbia (48e) et Romain Del Castillo (90e+10) / Giorgi Tsitaishvili (6e) et Soumaila Coulibaly (CSC, 79e)

Toulouse 0 - 1 Angers : Yassin Belkhdim (16e)