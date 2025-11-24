Nantes : le coup de gueule d’Anthony Lopes contre l’arbitrage

Nantes a arraché le match nul sur la pelouse de Lorient dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1 (1-1), mais la frustration a été grande côté canari après un but très litigieux accordé aux Merlus. Sur un centre de Bamo Meïté à destination de Sambou Soumano, hors-jeu, Chidozie Awaziem a dévié le ballon dans le but, prenant à contre-pied Anthony Lopes, sorti pour fermer l’angle. L’arbitre Ruddy Buquet a validé la réalisation après consultation du VAR, en déjugeant son juge de ligne, une décision qui a laissé le gardien visiblement exaspéré.

Après s’être emporté contre l’arbitre pendant le match, il a renchéri en zone mixte. « J’ai envie de mettre en avant la décision de ce soir sur le but marqué de Lorient. Je trouve ça assez incompréhensible de valider un but pareil. Maintenant, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur la situation, le joueur est clairement en jeu, il dit qu’il ne fait pas d’action de jeu. Bien sûr que si, parce qu’il n’y a qu’en jouant au football qu’on peut savoir que le joueur fait action de jeu, sinon "Chido" (Chidozie Awaziem) ne tacle pas et moi je ne vais pas à l’encontre du joueur. Je ne comprends pas », a déclaré le gardien nantais, avant d’évoquer également une faute qui aurait pu être signalée au départ de l’action. « Même si, au pire des cas, il juge que le joueur ne fait pas action de jeu, je pense qu’il y a un sacré gros coup de coude sévère sur Matthis Abline juste quelques secondes avant. Mais je n’ai même pas envie de parler du coup de coude parce que, pour moi, c’est une erreur flagrante. Donc maintenant, on ne va pas pleurer, mais je pense qu’il y a des choses qui doivent être faites, et très rapidement, parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi acteurs du jeu », a-t-il ajouté. Les critiques contre l’arbitrage ne cessent de se multiplier.