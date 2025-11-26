Anderlecht : Enzo Sternal retrouve enfin les terrains

De retour de blessure après environ 8 mois loin des terrains, l’ancienne pépite de l’OM, Enzo Sternal vient tout juste de rejouer, avec la réserve d’Anderlecht. En effet, même s’il n’a disputé que les 7 dernières minutes du match, face à Seraing (2-2), les multiples « Enzo, Enzo » entendus dans les tribunes selon la DH ont démontré que son grand retour était très attendu côté Anderlecht.

« Je peux dire que la boucle est bouclée, car je m’étais gravement blessé… la veille de la réception des Sérésiens, la saison dernière. C’est le destin. Je vais désormais pouvoir écrire un nouveau chapitre de ma carrière. Je suis content, car cela faisait huit mois que je bossais pour vivre ce moment. Le cœur palpitait fort. J’étais fier car mon père et ma mère étaient présents dans les tribunes. Je voulais leur montrer que j’avais bien travaillé, mais aussi remercier le club et le kiné, Roy Engelen. Maintenant, je dois prendre le temps nécessaire et essayer de gratter des minutes mais je pense que tout se passera bien », a-t-il déclaré après la rencontre. Un retour qui fait plaisir.