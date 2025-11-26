Menu Rechercher
Commenter 5
AFC Champions League

Karim Benzema bluffé par un jeune algérien

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp
Al Duhail 4-2 Ittihad

Karim Benzema n’a pu que constater les dégâts lundi soir en Ligue des Champions de l’AFC. Malgré un doublé tardif (76e, 83e), l’attaquant français n’a pas réussi à empêcher la lourde défaite d’Al-Ittihad face à Al-Duhail (4-2), à Doha. Menés 4-0 à l’approche du dernier quart d’heure, les Saoudiens ont été étouffés par un Adil Boulbina étincelant. Aligné sur le côté droit, le jeune Algérien de 22 ans a dynamité la défense adverse, signant un triplé (5e, 55e, 60e) et se montrant insaisissable, notamment sur une action parfaitement lancée par Marco Verratti.

La suite après cette publicité

Interrogé en zone mixte, un Benzema agacé n’a pourtant pas hésité à reconnaître la classe de son bourreau. « Il est fort ! », a soufflé le Ballon d’Or 2022. L’entraîneur d’Al-Duhail, Djamel Belmadi, a, lui aussi, salué la performance de son joueur, rappelant les qualités qui avaient motivé sa signature : « il a l’avenir devant lui… C’est un joueur doté d’énormes qualités. » Malgré ce coup d’éclat retentissant, Boulbina reste toujours ignoré par Vladimir Petkovic en équipe nationale A.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

AFC Champions League
Ittihad
Karim Benzema
Adil Boulbina
Marco Verratti

En savoir plus sur

AFC Champions League AFC Champions League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
Adil Boulbina Adil Boulbina
Marco Verratti Marco Verratti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier