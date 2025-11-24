PSG : les mots forts de Luis Campos sur la philosophie du mercato parisien

En ce début de semaine, le Paris Saint-Germain a convoqué la presse au centre d’entraînement de Poissy afin de célébrer les 50 ans du centre de formation. Présent à ce point presse, Luis Campos en a profité pour rappeler l’importance du virage pris par la direction parisienne sous Luis Enrique. Et cela semble porter ses fruits avec l’émergence de jeunes comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou.

La suite après cette publicité

«Avec le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts, de payer des gros transferts. On espère construire une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre de formation», a-t-il déclaré. Plus que jamais le Paris Saint-Germain semble déterminé à apprendre des erreurs du passé et à prendre le temps de développer le solide projet actuel.