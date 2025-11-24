Menu Rechercher
Manchester City : Pep Guardiola s’excuse après son mauvais geste

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola
Newcastle 2-1 Man City

Ce week-end, Manchester City s’est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Newcastle. Une défaite qui a agacé Pep Guardiçla. Frustré, le coach espagnol s’en est pris à un caméraman qui le filmait à l’issue du match. Ce lundi, Guardiola a tenu à s’excuser.

«Je me sens gêné et honteux quand je vois ça. Je n’aime pas ça. Je présente mes excuses au caméraman. Je suis qui je suis. Même avec 1 000 matchs à mon actif, je ne suis pas parfait et je fais des erreurs. Je défends mon équipe et mon club», a-t-il confié en conférence de presse, avant d’affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions.

