Premier League : avant d’aller à Marseille, Newcastle fait chuter Manchester City

Les récentes confrontations entre Newcastle et Manchester City en Premier League ont toujours donné lieu à des batailles rudes et acharnées. Ce nouveau face-à-face entre Magpies (14e) et Cityzens (3e), déséquilibré sur le papier par rapport à des états de forme différents, pouvait donc laisser espérer un nouveau récital. Pour cette affiche, Pep Guardiola décidait de lancer d’entrée Rayan Cherki, avec Foden et Doku derrière Haaland. Du côté d’Eddie Howe, l’habituel milieu Joelinton-Tonali-Guimarães était recomposé tandis que Murphy et Barnes accompagnaient Woltemade en attaque. Yoane Wissa était lui absent, toujours blessé.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Newcastle D V D V V Man City V V V V D

La première occasion de cette rencontre à St James’ Park est intervenue après 27 secondes de jeu sur une mauvaise relance de Donnarumma. L’ex-portier du Paris Saint-Germain s’est ensuite rattrapé en se couchant rapidement sur la première tentative des locaux. Quelques instants plus tard, ce fut à City de dégainer avec l’inarrêtable Haaland, dont le ballon piqué ne donna rien (3e). Woltemade a, de son côté, essayé de faire mal aux Cityzens sur une occasion de la tête, sans y parvenir (13e). Les visiteurs ont cru obtenir un penalty après un accrochage sur Foden dans la surface (18e), puis à la suite d’une main de Thiaw sur une frappe de Doku (22e), mais la VAR estima qu’il n’y avait rien sur ces deux situations. En grande forme, Donnarumma réalisa une belle parade face à Barnes (26e), avant que l’ex-joueur de Leicester ne rate l’incapable quelques instants plus tard (30e).

Harvey Barnes voit double

Dans le second acte, Donnarumma avait revêtu son costume de sauveur, sur la tentative de Woltemade, excellemment servi par Murphy (58e). Le portier italien s’est ensuite incliné, à la suite d’une récupération haute des Magpies, d’une belle combinaison entre Bruno Guimarães et Harvey Barnes, conclue par une belle frappe de l’ex-ailier de Leicester (63e, 1-0). De quoi faire exploser les 52 000 spectateurs du St James’ Park. Mais cette joie ne fut que de courte durée puisqu’il n’a fallu que cinq minutes à City pour revenir au score. À la suite d’un corner, le ballon a longtemps navigué dans la surface avant de retomber dans les pieds de Rúben Dias. La frappe du Portugais fut déviée par Lewis Hall avant de se loger dans le but de Pope (68e, 1-1). L’ex-joueur de Benfica signait alors son premier but en championnat depuis décembre 2021, et un déplacement à Newcastle, pour relancer cette partie complètement indécise.

La suite après cette publicité

Mais cela ne calma pas les ardeurs de Newcastle, au contraire. Suite à un deuxième corner d’affilée, le centre dangereux de Tonali n’est pas totalement dégagé. Newcastle récupèra le ballon dans la surface adverse et Woltemade dévia le ballon vers Guimarães. Son coup de tête toucha la barre, mais Barnes avait bien suivi pour redonner l’avantage aux Magpies (70e, 2-1). City a poussé, mais Newcastle n’a pas craqué. Newcastle a finalement décroché son premier succès contre les Skyblues dans son antre en championnat, depuis sept ans. Une victoire qui permet aux coéquipiers de Joelinton de faire le plein de confiance avant d’aller à Marseille en Ligue des Champions, mardi. En face, Guardiola et ses joueurs peuvent nourrir des regrets, eux qui avaient l’occasion de revenir à un point d’Arsenal, avant le North London Derby de ce dimanche contre Tottenham. Les Cityzens restent troisièmes et cèdent leur seconde place à Chelsea.