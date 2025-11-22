Menu Rechercher
CdM : les CRS français ont formé la police mexicaine

La police était de sortie au Vélodrome contre Galatasaray @Maxppp

Le Mexique se prépare à accueillir treize rencontres de la prochaine Coupe du monde, prévues du 11 juin au 19 juillet, dans les stades de Mexico, Monterrey et Guadalajara, tandis que le reste du tournoi se déroulera au Canada et aux États-Unis. En amont de l’événement, 65 effectifs issus de différents corps policiers de la région ont suivi une formation spécialisée dispensée par les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), experts français du maintien de l’ordre lors de grands rassemblements.

Selon Juan Pablo Hernandez Gonzalez, secrétaire à la Sécurité du Jalisco, cette préparation vise à doter les forces locales d’outils adaptés pour gérer des scénarios complexes, en privilégiant médiation, dialogue et contrôle tactique. L’entraînement s’est conclu par une simulation de troubles dans un stade, destinée à renforcer les capacités d’action préventive face aux risques de violences ou d’agitateurs susceptibles de menacer la sécurité du public.

