L’Iran boycotte le tirage au sort du Mondial 2026 !

Dans une semaine, le monde du football est convié à Washington pour assister au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Enfin, pas tout le monde… RMC Sport relaie une information selon laquelle les États-Unis ont refusé d’accorder des visas à plusieurs membres de la délégation iranienne.

Qualifiée pour la compétition, l’Iran a donc fait savoir qu’elle boycottera la cérémonie. «Nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du Monde» Pour rappel, l’Iran fait partie des nations concernées par le décret présidentiel interdisant l’accès aux États-Unis aux ressortissants de 19 pays.