Ligue 1 : Lens domine Strasbourg et prend la deuxième place du classement

Suite de la 13e journée de Ligue 1 ce samedi avec la rencontre de 17h et un match très intéressant entre deux équipes du haut de tableau. À domicile, le RC Lens s’en allait défier Strasbourg avec l’envie, pour les deux formations, de se rapprocher de la première place. Les Sang et Or pouvaient monter sur le podium en cas de succès alors que les Alsaciens pouvaient conforter leur 4e place du classement, revenir à deux points du PSG qui joue ce soir et surtout revenir sur leur adversaire du soir.

Série en cours Plus de statistiques Lens V V D V V Strasbourg V V D V D

Et cette rencontre démarrait très fort avec Florian Thauvin qui avait le but du 1-0 dès les premières secondes de jeu. Mais l’international français, qui se présentait tout seul face à Penders après avoir placé un excellent grand pont, ne cadrait même pas son tir. Une occasion franche qui promettait une rencontre enflammée. Et pourtant, après cette première occasion, les deux équipes ont semblé s’observer, se craindre, et on ne retrouvait personne capable d’apporter un peu de folie offensive. Emmanuel Emegha, titulaire en pointe, était même assez maladroit. Et à la pause, c’est Lens qui s’était procuré les grosses occasions. Strasbourg restait en vie grâce à un Penders tout simplement exceptionnel face à Thauvin puis Édouard (41e, 43e).

Lens fait une belle opération

Au retour des vestiaires, Lens continuait de se projeter en transition et faisait mal à une équipe strasbourgeoise peu inspirée, qui ne semblait pas dans son match. Et c’est assez logiquement que Lens finissait par trouver la faille dans cette rencontre. C’est le tout jeune Pierre-Ismaëlo Ganiou qui trouvait le chemin des filets après une déviation d’Udol. Un but qui devait obliger Strasbourg à montrer mieux dans un froid glacial à Bollaert. Mais cela n’a pas été le cas.

Lens a failli mettre le but du break dans le dernier quart d’heure et Strasbourg a vu ses chances se dissiper au moment où Barco écopait d’un carton rouge pour un tacle en retard. En supériorité numérique, Lens a poussé et géré son avance mais n’a pas su se mettre à l’abri puisque Penders a encore sorti des arrêts bluffants. Mais le score n’a plus bougé. Avec ce succès, le RC Lens a désormais 28 points et pointe à la deuxième place avec autant de points que l’OM, premier. De son côté, Strasbourg manque une belle occasion au classement et confirme son mal-être à l’extérieur avec une troisième défaite de rang.