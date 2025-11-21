Ligue 1 : c’est l’incompréhension totale à Nice après la gifle reçue face à l’OM

Ce vendredi soir, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille s’affrontaient pour le compte de la 13e journée. Une affiche séduisante dans une Allianz Riviera qui promettait une belle ambiance pour les 40 ans de la Populaire Sud. Et après deux défaites de rang en Ligue 1, la formation de Franck Haise, devait répondre présent. Cela n’a pas été le cas, bien au contraire. Plombé par plusieurs erreurs individuelles malgré une bonne entame, Nice s’est lourdement incliné (1-5). Un résultat sévère et qui a confirmé les lacunes niçoises depuis le début de saison.

Après la rencontre, une vive explication a eu lieu entre certains cadres et les supporters qui n’ont pas vraiment pu profiter de la belle fête au stade. Et du côté des joueurs, la contre-performance a aussi été très mal vécue. Au micro de Ligue 1+, Sofiane Diop a semblé complètement dépité et a même glissé quelques mots qui risque de faire parler notamment sur la manière d’aborder la rencontre. «Qu’est-ce qu’il a manqué ? Je ne sais pas, à chaud c’est difficile. C’est une bonne équipe, il y a une part de réalisme, c’est comme ça les grandes équipes, et nous on pêche dans le dernier geste. On a répondu au combat mais tactiquement ils ont été supérieurs à nous, ils ont trouvé des décalages. Avec Greenwood, Auba et Paixao, ça va vite, on court derrière et c’est compliqué. Si j’ai parlé aux supporters ? Je suis suffisamment frustré du résultat et de la fessée pour analyser les choses, les cadres sont partis échanger avec les supporters. J’étais suffisamment affecté, je suis resté en retrait», a lancé l’international marocain avant d’enchaîner.

Les Niçois ne comprennent pas

«Il y avait moyen de leur faire mal, on aurait pu faire plus de passes vers l’avant pour casser les lignes. Le message quand tu fais la passe en arrière n’est pas bon. Ça leur montre qu’ils peuvent presser, alors qu’ils le feraient moins si on allait vite vers l’avant. Après, le coach fera l’analyse de ce match mais c’est mon analyse sur le terrain. On a gâché cette belle fête, et c’est comme ça.» On attendait donc forcément la réaction du coach Haise après celle de son attaquant. Et elle n’a pas tardé. «Le score est lourd, c’est sûr. C’est aussi qu’on fait beaucoup d’erreurs, même si on fait notre meilleure première période de la saison dans le pressing, la récupération haute. Il n’aurait pas fallu donner des buts, plus de justesse dans la finition pour que ça fonctionne. C’est nous qui devons marquer le premier but en deuxième période. Sur l’agressivité offensive, ça doit finir au fond. On a tellement donné… J’ai revu des buts, mais pfff… on veut faire des petits ponts, on fait des remises qui n’arrivent pas, le 4e but je ne sais pas ce qu’on fait, on monte alors que le porteur n’est pas cadré, on ouvre des espaces. On donne trop. Je loue ce qu’on a fait mais évidemment ce n’est pas assez. Les occasions ? Cela n’aurait pas changé la défaite, on doit marquer oui, ça aurait été un match différent, mais quand tu encaisses 5 buts… La physionomie aurait changé mais pas le résultat.»

L’ancien coach de Lens ne sait pas vraiment comment faire réagir cette équipe qui peine encore et toujours à relever la tête. «Je n’ai pas toujours été positif cette saison, j’ai tenté de responsabiliser par moments etc. Ce soir, on a fait des efforts, mais on donne tellement de choses… il faut mieux utiliser nos munitions en étant justes. Quand on fait autant de cadeaux… Je pense que n’importe quelle équipe de Ligue 1, avec autant de cadeaux, on n’aurait pas gagné beaucoup de matches. » Voilà qui est clair. Ou presque. Nice n’arrive décidément pas à relever la tête et continuer d’être plombé par des erreurs grossières que le staff et les joueurs déplorent. Dans le ventre mou de la Ligue 1, l’OGCN déçoit clairement.