Ligue 1

OM : la statistique folle de Mason Greenwood

Par André Martins
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Mason Greenwood est l’homme fort de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en juillet 2024. Vendredi soir, encore, l’attaquant anglais a inscrit un doublé lors de la large victoire marseillaise face à l’OGC Nice à l’extérieur (1-5). Pendant la rencontre, l’ancien joueur de Manchester United est aussi entré dans un podium très restreint de joueurs ayant marqué l’histoire du club phocéen.

Greenwood est devenu le troisième joueur marseillais à atteindre le plus rapidement la barre des 30 buts en Ligue 1. Il y est parvenu en seulement 46 matchs, derrière Josip Skoblar (38) et Gunnar Andersson (34). Mason Greenwood est également meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, soit une de plus que le Strasbourgeois Joaquin Panichelli.

