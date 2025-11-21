Ligue 1 : l’OM gifle l’OGC Nice

Retour de la Ligue 1 ce vendredi soir avec la 13e journée de Ligue 1. Et pour ce retour de trêve, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice. Sans Nayef Aguerd, toujours blessé, Roberto De Zerbi ne pouvait compter que sur Pavard et Balerdi dans le cœur de la défense. De quoi obliger le technicien italien à remanier un peu son système en repassant à 4 derrière, avec tout de même Kondogbia en sentinelle, Weah à droite et Paixao en offensif gauche, mais qui joue le rôle du piston gauche par moments. En face, Nice, 9e et sur deux défaites de rang en Ligue 1, devait rebondir et pouvait compter sur le retour de Moffi sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

À domicile, Nice essayait de faire le jeu et prenait rapidement le contrôle du ballon. Ou plutôt, l’OM laissait le ballon aux Niçois de manière assez surprenante. Mais cette tactique de De Zerbi portait bien ses fruits, puisque c’est Marseille qui ouvrait le score dans cette rencontre. Sur un corner bien dévié par Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang devançait Melvin Bard et crucifiait Diouf à bout portant (11e). Dans la foulée, Paixao ne passait pas loin du break, mais c’est Nice qui loupait la plus grosse occasion. Après un bon centre en retrait de Moffi, Sofiane Diop loupait complètement le cuir et ratait donc sa frappe. De l’autre côté, Mason Greenwood, comme à son habitude, s’illustrait avec quelques occasions pour régler la mire, puis punissait l’adversaire.

L’OM sans pitié

L’attaquant anglais, dans un style qu’il maîtrise à la perfection, fixait le défenseur et envoyait une belle frappe, déviée, que Diouf ne pouvait repousser (2-0, 33e). Et avant la pause, le tournant du match sans doute. Nice, qui méritait clairement mieux, avait l’occasion de réduire le score par l’intermédiaire de Moffi. Mais le Nigérian manquait une grosse occasion et butait sur un très bon De Lange (qui remplaçait Rulli, de retour de sélection). Dans la foulée, tout seul, c’est Igor Paixao qui faisait le choix de l’égoïsme et tentait un tir alors qu’il pouvait servir Aubameyang seul pour assurer le 3-0. Une fin de première période folle, marquée aussi par des tensions sur la pelouse, mais qui promettait du lourd après la pause.

La suite après cette publicité

Et au retour des vestiaires, l’OM a continué à afficher son impressionnant réalisme, avec toujours l’excellent Greenwood à la baguette. L’ancien de Manchester United s’est offert un doublé, d’un nouveau numéro sensationnel ponctué d’une frappe rasante (3-0, 53e), alors que De Lange venait de réaliser un nouvel arrêt bluffant. Un but qui a fait sombrer Nice, qui a encaissé un but dans la foulée signé Weah (4-0, 58e). Nice a bien tenté de réagir après le but de Mohamed Ali-Cho. En vain. Igor Paixao a marqué un dernier but pour sceller un gros succès collectif (5-1). L’OM reprend la tête de la Ligue 1 avec un Greenwood seul meilleur buteur du championnat (10 buts).