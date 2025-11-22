OM : Roberto De Zerbi a des reproches à faire à ses joueurs

L’OM a réalisé une grosse performance hier en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Il faut croire que la trêve internationale a fait du bien aux corps et aux têtes. Dans ce "derby" de la Côte d’Azur à l’Allianz Riviera de Nice, les Phocéens n’ont pas fait de détails. Ils l’ont emporté 5-1 avec notamment un Mason Greenwood désarçonnant pour ses adversaires, et auteur d’un doublé. Il est désormais seul meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Nouveau leader de Ligue 1, en attendant le match PSG-Le Havre ce soir (21h05), Marseille savoure cette performance. Les sourires étaient de mise après la rencontre, même si De Zerbi a émis quelques réserves.

«J’espérais un match comme celui-là. C’était difficile, contre une équipe forte, un vrai derby. On peut encore mieux jouer, je ne suis pas satisfait dans le jeu et je ne dis pas ça avec prétention. On peut mieux faire dans la partie basse et dans le camp adverse. Mais c’est un très bon résultat», souligne le coach marseillais, relancé par les journalistes présents sur place et un peu surpris par cette réaction. «Je suis très satisfait, mais je suis certain qu’on peut et qu’on doit mieux jouer. On a plus de qualités que ça. Il faut le prendre de manière positive, ça souligne l’estime que j’ai pour mon équipe. Si j’en attends encore plus, vous imaginez l’idée que je me fais de mes joueurs.»

Kondogbia : «vous connaissez le coach, c’est un passionné qui cherche toujours la perfection»

Heureux du retour de certains blessés comme Balerdi, Kondogbia et Weah, le technicien italien ne fait pas la fine bouche non plus. «J’ai apprécié la passe décisive d’Aubameyang à Paixao (sur le 5e but) et la performance de Mason Greenwood, qui devient un joueur de plus en plus complet. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais je pense qu’on peut encore faire mieux.» Il se dit également rassuré par le niveau de jeu de certains éléments, en progrès, à l’heure où des matchs très importants arrivent, à commencer par Newcastle mardi en Ligue des Champions. «Ça fait du bien au moral et au classement. Ça apporte de l’enthousiasme aussi. Il faut mettre tout ça de côté, penser à Newcastle puis à Toulouse. Il faut oublier les matches et laisser ça derrière nous en essayant de progresser.»

Pas de quoi surprendre non plus les joueurs de l’OM, habitués à l’exigence de leur entraîneur. «Vous connaissez le coach, c’est un passionné qui cherche toujours la perfection. On comprend qu’il attende plus, mais ça reste une grosse performance dans un stade, où l’on était attendu», a réagi Geoffrey Kondogbia en zone mixte, suivi de Pierre-Emerick Aubameyang quelques instants plus tard, lequel avait un reproche à faire à Paixao sur l’occasion de fin de première période. «On est dans le sud, on a pris ce match comme un derby. On est venu avec beaucoup d’ambitions. On a fait le travail. J’ai été très honnête avec Paixao, je ne l’ai pas appelé sur l’action (en fin de première mi-temps). Je sais qu’il faut de la concentration quand on arrive face au gardien.» De l’exigence à tous les étages.