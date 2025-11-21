Nice - OM : Mason Greenwood n’en finit plus de terroriser la Ligue 1 !

Mason Greenwood élu homme du match. Voilà une douce habitude du côté de l’Olympique de Marseille. De retour aux affaires après une trêve internationale qui aura notamment permis à l’équipe de France de définitivement valider son billet pour le prochain Mondial, l’ailier marseillais a, lui, poursuivi sa très belle dynamique. Bluffant depuis son arrivée sur la Canebière, l’ancien joueur de Manchester United - seul joueur anglais qui arrive à suivre le rythme de Harry Kane (16 G/A) dans le Top 5 des ligues européenne avec 10 buts et 3 offrandes en L1 - s’est, un peu plus, affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de notre championnat, ce vendredi soir.

Aligné sur le front de l’attaque phocéenne lors du déplacement à l’Allianz Riviera, le numéro 10 de l’OM a tout simplement fait vivre un calvaire à la défense azuréenne. Véritable poison pour l’arrière-garde niçoise, l’Anglais de 24 ans a livré une véritable masterclass : 100% de tirs cadrés, 100% de dribbles réussis, 100% de duels remportés, 4 ballons récupérés et surtout un nouveau doublé lui permettant de porter son total à 10 réalisations et ainsi prendre la première place du classement des buteurs. Très juste techniquement sur ses premières prises de balle, il a tout simplement sublimé cette rencontre.

RDZ est sous le charme

Dans tous les bons coups, impliqué dans le travail défensif et à l’initiative des attaques phocéennes, Greenwood a d’abord fait vaciller l’OGC Nice en trompant Yéhvann Diouf, non sans réussite (33e), avant de s’offrir un enchaînement de classe mondiale pour sécuriser la 9e victoire de l’OM cette saison. Outre ces deux nouvelles réalisations, le natif de Bradford a surtout pleinement participé au jeu olympien. Entre les lignes, il a multiplié les efforts et n’a jamais manqué de servir ses coéquipiers. Un impact XXL logiquement salué par Roberto De Zerbi au coup de sifflet final.

Interrogé sur la nouvelle grande performance du Phocéen, le technicien italien - qui a souvent pointé du doigt le laxisme de son protégé, notamment dans le travail défensif - a cette fois-ci encensé le talent britannique. «En ce moment, il fait du bon boulot, il met des buts, des passes décisives, il est plus présent dans le jeu, c’est en train de devenir un joueur complet», déclarait ainsi RDZ au micro de Ligue 1+. Fort de l’un de ses meilleurs matches sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood continue, quoi qu’il en soit, d’impressionner tout son monde. Pour le plus grand bonheur de la formation marseillaise, provisoirement en tête du classement avant PSG-Le Havre, ce samedi.