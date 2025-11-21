Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Nice - Marseille en direct commenté
13e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 21 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 21 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Marseille.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Marseille ?
OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-1-2 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, C. Vanhoutte, S. Abdul Samed, J. Clauss, S. Diop, T. Moffi, M. Cho.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, A. Vermeeren, G. Kondogbia, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.
- Qui arbitre le match Nice Marseille ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Marseille ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Aubameyang 12', M. Greenwood 34'.