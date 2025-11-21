Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 13e journée
Nice
0 - 2
MT
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
0 - 2
34'
0 - 2
(PD T. Weah) M. Greenwood
12'
0 - 1
(PD B. Pavard) P. Aubameyang
Voir le live commenté
Classement live 1 Marseille 28 9 Nice 17
Possession 58% Nice Marseille
Tirs 8 3 2 5 6 8
Grosses occasions créées 75% Marseille 3 Nice 1
Compositions Nice 3-4-1-2 Marseille 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Emerson 1 #2 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 1 #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 1
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Terem Moffi 3/3 100% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 3/3 100% #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2 #2 Logo OGC Nice Sofiane Diop 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Angel Gomes 2 #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Angel Gomes 5/5 100% #2 Logo OGC Nice Sofiane Diop 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Igor Paixão 4 #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2 #3 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/2 0% #2 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Juma Bah 38/40 95% #2 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 32/34 94% #3 Logo OGC Nice Antoine Mendy 42/47 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
11% 34% 55%
Série en cours
D
D
D
V
V
V
D
V
N
D
Rencontres précédentes
30% 14 Victoires 15% 7 Nuls 54% 25 Victoires

Blessures & suspensions

Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui Blessure à la hanche Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Tanguy Ndombélé Tanguy Ndombélé Inconnu Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Amir Murillo Amir Murillo Blessure musculaire Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Lésion du bassin

Match Nice - Marseille en direct commenté

13e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 21 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 21 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Marseille.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.1
3.3
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Aurélien Drouet arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16792
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Match en direct

Date 21 novembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 13
Diffusion Ligue 1+
Code OGCN-OM
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Marseille ?

OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-1-2 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, C. Vanhoutte, S. Abdul Samed, J. Clauss, S. Diop, T. Moffi, M. Cho.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, A. Vermeeren, G. Kondogbia, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Nice Marseille ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Marseille ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Aubameyang 12', M. Greenwood 34'.

