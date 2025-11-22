OM : la réaction amusée de Medhi Benatia à une pique envers RMC
Medhi Benatia a réagi avec humour à une pique adressée à l’émission «Rothen s’enflamme» sur X. Alors que le célèbre internaute marseillais Marwan Belkacem annonçait ironiquement le thème du prochain débat autour de « l’OM qui s’arrête de jouer à 5-1 », évoquant une possible « suffisance » de l’équipe, l’ancien international marocain s’est contenté de répondre par une série d’émojis hilare, sans ajouter un mot.
Une référence directe à la couverture médiatique de RMC Sport jugée par certains supporters marseillais comme étant parfois trop sévère ou exagérée à l’encontre des Phocéens. Cette réaction, largement partagée par les internautes, a été perçue comme une manière subtile de se moquer du ton parfois provocateur de RMC.
