Courtisé par l’OM cet été, Olivier Boscagli est au fond du trou à Brighton

La croisée des chemins pour un joueur professionnel est ce moment où un choix délicat s’impose. Il s’agit d’emprunter la bonne voie quand plusieurs itinéraires se proposent. On peut affirmer sans trop se tromper qu’Olivier Boscagli a pris la mauvaise route cet été. En fin de contrat l’été dernier au PSV Eindhoven dont il était l’un des piliers, parfois même le capitaine, et où il s’est révélé au plus haut niveau (204 matchs joués, 11 buts, 13 passes décisives en 6 ans), le défenseur a décidé de prendre la direction de la Premier League et rejoindre Brighton, lui qui était dans les petits papiers de l’OM.

L’ancien Niçois pensait sans doute se servir de son expérience néerlandaise et même européenne (53 matchs de coupes d’Europe) pour se fondre dans le collectif des Seagulls, au sein du championnat le plus puissant au monde. Un peu plus de 5 mois après sa signature jusqu’en 2030, le Français n’a toujours pas goûté à la moindre minute de Premier League. Il a passé les 11 premières journées sur le banc de touche à regarder ses coéquipiers enchainer des résultats plutôt corrects. Avant la réception de Brentford ce samedi (16h), Brighton occupe la 11e place.

Toujours aucune minute en Premier League

Le club a certes perdu face à Everton, Bournemouth et plus récemment contre Manchester United, il a aussi battu des gros bras comme Manchester City, Chelsea et Newcastle. La charnière composée de Jan Paul van Hecke et Lewis Dunk donne satisfaction à Fabian Hürzeler. «Olivier Boscagli est un concurrent. Il doit concurrencer les deux autres défenseurs centraux, expliquait le jeune (32 ans) entraîneur allemand le mois dernier en conférence de presse. Il doit être prêt à entrer en jeu en cas de blessure ou de suspension, afin d’être prêt physiquement et mentalement pour débuter un match.»

Boscagli a tout de même disputé l’intégralité des trois matchs de League Cup, jusqu’à l’élimination contre Arsenal fin octobre. Il a même marqué lors du 1er tour face à Oxford. Mais en championnat, le natif de Monaco n’a pas eu la moindre opportunité. Pire encore, il semble être le 4e dans la hiérarchie puisque Diego Coppola, arrivé cet été lui aussi pour 11 M€ en provenance du Hellas Vérone, est entré trois fois en jeu, à chaque fois en fin de rencontre pour préserver le score en prenant la place de Yankuba Minteh, un ailier, et ajouter un élément défensif.

Les supporters s’interrogent

«Ce n’est pas une situation facile pour lui, reconnaît Hürzeler. J’en ai parlé avec lui : il doit veiller à bien s’entraîner, à respecter nos principes et à adhérer à notre culture. C’est l’essentiel. Tous les joueurs qui sont arrivés ici savaient qu’ils devaient s’adapter, qu’il leur fallait du temps pour s’adapter à nos principes et à notre style de jeu. Ensuite, le moment venu, ils doivent saisir leur chance, et c’est la situation actuelle d’Olivier.» La situation a tout de même de quoi interroger, notamment chez les supporters qui l’ont vu bon contre Arsenal malgré la défaite en EFL Cup.

Certains s’attendaient même à le voir démarrer la rencontre dans le match de Premier League suivant contre Leeds. Force est de constater que le numéro 21 est une nouvelle fois resté assis sur le banc pendant 90 minutes. «Bien sûr, ce n’est pas satisfaisant pour lui, mais c’est la réalité, concédait le coach. Je suis certain qu’il gérera la situation avec beaucoup de professionnalisme. C’est un joueur expérimenté et je suis sûr qu’il sera prêt à jouer pour nous dès qu’il en aura l’occasion. Il y jouera alors un rôle important.» Encore faut-il le convaincre de rester dans un club où il ne joue pas. Son nom commence à revenir du côté de la Turquie notamment…