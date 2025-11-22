Menu Rechercher
Commenter 5
CDM

CdM : Trump va interdire aux supporters d’Haïti de se rendre aux Etats-Unis

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gianni Infantino Donald Trump @Maxppp

En fin de saison, la Coupe du monde 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Une alliance impressionnante de l’autre côté de l’Atlantique pour le premier Mondial à 48 nations. Pourtant, plusieurs éléments laissent présager une organisation moins réussie qu’attendue sur le continent américain pour ce rendez-vous tant attendu. Donald Trump figure parmi ces craintes. Personnage imprévisible, le président des Etats-Unis entend bien mettre son grain de sel dans la compétition.

La suite après cette publicité

En juin dernier, le président américain a signé un texte de loi qui empêche les ressortissants de 19 pays de pénétrer sur le territoire américain. Parmi ces pays, Haïti se retrouve en difficulté. Qualifié pour la première fois depuis 52 ans en Coupe du monde, les Grenadiers ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters cet été. Seuls les membres de la famille des joueurs, des membres de la délégation et le staff pourront se rendre aux Etats-Unis avec les joueurs. Une situation complexe qui touche également l’Iran, qualifié pour ce Mondial sur le continent américain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Haïti

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Haïti Flag Haïti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier