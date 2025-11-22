CdM : Trump va interdire aux supporters d’Haïti de se rendre aux Etats-Unis

En fin de saison, la Coupe du monde 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Une alliance impressionnante de l’autre côté de l’Atlantique pour le premier Mondial à 48 nations. Pourtant, plusieurs éléments laissent présager une organisation moins réussie qu’attendue sur le continent américain pour ce rendez-vous tant attendu. Donald Trump figure parmi ces craintes. Personnage imprévisible, le président des Etats-Unis entend bien mettre son grain de sel dans la compétition.

La suite après cette publicité

En juin dernier, le président américain a signé un texte de loi qui empêche les ressortissants de 19 pays de pénétrer sur le territoire américain. Parmi ces pays, Haïti se retrouve en difficulté. Qualifié pour la première fois depuis 52 ans en Coupe du monde, les Grenadiers ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters cet été. Seuls les membres de la famille des joueurs, des membres de la délégation et le staff pourront se rendre aux Etats-Unis avec les joueurs. Une situation complexe qui touche également l’Iran, qualifié pour ce Mondial sur le continent américain.